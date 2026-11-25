В среду, 25 ноября, состоялось заседание регионального парламента. Ключевым вопросом повестки дня стало рассмотрение в первом чтении законопроекта «Об областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов». С докладом об основных направлениях бюджетной политики и ключевых цифрах главного финансового документа субъекта выступила министр финансов региона Марина Наумова.

Представляя законопроект, глава минфина напомнила собравшимся о том, что в соответствии с законодательством первое чтение регионального бюджета предусматривает определение его основных характеристик. Так, доходы областной казны на 2027 год запланированы в объеме 124,2 млрд рублей (на 2028 — 118,3 млрд рублей, на 2029 — 107,1 млрд рублей).

«По решению, которое принято при рассмотрении федерального бюджета во втором чтении, Рязанской области выделено 87,2 млрд рублей трансфертов, в том числе на 2027 год — 36,6 млрд рублей, на 2028 — 26,5 млрд рублей и на 2029 год — 24,1 млрд рублей. Соответствующие поправки будут сформированы и внесены к рассмотрению бюджета во втором чтении», — добавила Марина Наумова.

Расходы на будущий год сформированы в размере 125,9 млрд рублей (на 2028 — 119,5 млрд. рублей, на 2029 — 108,2 млрд рублей).

«Формирование расходной части осуществлялось с учетом проводимой работы по приоритизации и оптимизации расходов в рамках реализации программы оздоровления государственных финансов Рязанской области. Особое внимание при этом уделялось повышению производительности труда работников бюджетной сферы и концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях», — подчеркнула министр финансов.

Дефицит прогнозируется в объеме 1,7 млрд рублей в будущем году, 1,2 млрд рублей — в 2028 году и 1,1 млрд рублей — в 2029 году.

«В 2027 году финансирование дефицита будет осуществляться исключительно за счет казначейского инфраструктурного кредита, а также ожидаемых остатков средств на счете областного бюджета на начало следующего года. Коммерческие заимствования в бюджете следующего года не предусмотрены», — заверила собравшихся Марина Наумова.

Объем государственного долга на 2027 год прогнозируется в объеме 19,3 млрд рублей или 21,9% к собственным доходам региональной казны. По информации руководителя профильного министерства, в плановом периоде государственный долг останется на безопасном уровне и в 2028 году составит 22,4%, в 2029 — 24,3% к собственным доходам.

«Хочу особо отметить, что продолжается процесс списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. По мере принятия на федеральном уровне решений объем государственного долга будет сокращаться в абсолютных и относительных величинах», — подытожила Марина Наумова.

В ходе обсуждения главного финансового документа региона парламентарии задали уточняющие вопросы руководителям профильных министерств. Председатель Комитета областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Андрей Семенюк попросил проинформировать о наполняемости и динамике исполнения муниципальных бюджетов после завершения перехода на одноуровневую систему местного самоуправления. По словам Марины Наумовой, основной статьей пополнения бюджетов территорий является налог на доходы физических лиц.

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«Это стабильный доходный источник, который в этом году демонстрирует достаточно высокую положительную динамику, поэтому исполнение муниципальных бюджетов складывается позитивно в этом году. Тенденция сохранится и в будущем», — сообщила министр финансов.

Марина Наумова добавила, что на региональном уровне принято решение о списании муниципалитетам 2/3 бюджетных кредитов. На федеральном уровне такая программа финансовой поддержки действует с 2025 года.

«Мы понимаем, что для муниципалитетов самые важные расходы — это расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на которые, как правило, не хватает денег. Поэтому в порядке по списанию задолженности мы определили именно это направление для того, чтобы высвобождаемые средства муниципалы направляли на реализацию проектов в сфере ЖКХ, — рассказала глава минфина. — Общая сумма списываемых средств — почти 539 млн рублей».

Заместитель председателя Комитета областной Думы по бюджету и налогам Владимир Рожков поднял тему создания в регионе производственной инфраструктуры и поинтересовался, какой эффект от новых инвестиционных проектов получит субъект в будущем. Глава минэкономразвития области Андрей Ворфоломеев сообщил, что развитие точек роста в приоритетных отраслях экономики осуществляется через формирование кластеров и создание новых промышленных, бизнес- и технопарков.

«В 2026 году в отборе Минэкономразвития России одержали победу заявки на строительство двух бизнес-парков („Космос“ и „Рязань“) с общим объемом финансирования 1,8 млрд рублей. Парк „Космос“, как и уже строящийся парк „Агни“, будет специализироваться на производстве аэрокосмических систем и радиоэлектроники. Кроме того, планируется создание бизнес-парка „Рязань“ для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обработки. Базироваться проект будет на территории индустриально-промышленного парка „Рязанский“, — рассказал Андрей Ворфоломеев. — Что касается положительных эффектов, за счет федерального финансирования регион получает сети, дороги, подготовленные площадки. Там мы разместим 63 резидента, которые создадут 600 рабочих мест. Мы понимаем, что там будет мультипликативный эффект: вокруг якорных резидентов будут формироваться производственные цепочки, поставщики сырья, материалов, комплектующих, сервисные и логистические компании. Мы уверены, что бюджетные средства вернутся многократно через расширение налоговой базы».

Парламентарии также подняли темы, касающиеся индексации значимых выплат (в 2027 году сохранены и проиндексированы все меры социальной поддержки граждан). В ходе дискуссии также были уточнены некоторые показатели социально-экономического развития Рязанской области.

«Будем честны: новый трехлетний бюджетный цикл приходится на непростой период для экономики области и страны в целом. В сложных условиях команда правительства региона сбалансировала все показатели с учетом реальных доходных возможностей области и федеральных трансфертов. Для нас важно, что все социальные гарантии и обязательства подкреплены финансово. В законопроекте предусмотрены все меры поддержки и социальные сервисы для участников специальной военной операции. Несмотря на высокую социальную нагрузку, в проекте бюджета удалось найти точки роста. Финансово обеспечено строительство знаковых для области объектов, софинансирование нацпроектов. Предлагаю поддержать законопроект», — подытожил обсуждение спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

По итогам голосования законопроект «Об областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов» принят в первом чтении. Поправки будут приниматься профильным комитетом до 18:00 часов 7 декабря. Далее поступившие предложения парламентарии рассмотрят в рамках работы комитетов. Второе, окончательное чтение запланировано на середину декабря.