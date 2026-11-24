В понедельник, 23 ноября, в Рязанской областной Думе состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». В рамках обсуждения представители общественных объединений задали руководителям профильных областных министерств вопросы, касающиеся финансирования ключевых направлений.

Председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Евгения Халамцева поинтересовалась, какие меры предпринимаются для решения проблем в электросетевом хозяйстве и минимизации возможных рисков и неудобств для жителей и бизнеса в период прохождения отопительного сезона. Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Станислав Хазанович сообщил, что для оперативного реагирования на объектах энергетической и коммунальной инфраструктуры создан и на постоянной основе действует штаб по обеспечению энергобезопасности.

«На особом контроле стоит вопрос об обновлении тепловых сетей. В 2026 году планировалась замена около 41 км тепловых сетей в однотрубном исполнении, по факту заменили 45 км. Подобные мероприятия позволяют сокращать тепловые потери и повышать надежность теплоснабжения. В 2027 году на замену тепловых сетей будет выделено около 660 млн. Свыше 320 млн — это расходы федерального бюджета, более 92 млн — внебюджетные источники, — рассказал глава министерства. — Кроме того, запланировано строительство и введение в эксплуатацию двух котельных: в Касимовском и Скопинском муниципальных округах. В следующем году мы также рассчитываем завершить проект по замене магистральной сети от Ново-Рязанкой ТЭЦ до первой повысительной насосной станции (ПНС-1) и частично второй тепломагистрали. Данные мероприятия осуществляются за счет инфраструктурного кредита».

Член общественного Совета при Рязанской областной Думе Михаил Зенин поднял тему финансирования онкологической помощи. Заместитель Председателя Правительства региона — министр здравоохранения Александр Пшенников пояснил, что программа государственных гарантий и объем субвенций на 2027 год предусматривают увеличение средств на помощь онкологическим больным на 12,4 % по сравнению с прошлым годом:

«Это больше 300 млн рублей. Деньги будут направлены непосредственно на лечение пациентов: раннее выявление, диспансерное наблюдение, работу центров амбулаторно-онкологической помощи (в регионе их семь), развитие специализированной высокотехнологичной помощи».

Заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Рязанской области» Евгений Сорокин обратил внимание на проблему дефицита кадров и попросил рассказать о мероприятиях, планируемых в сфере занятости населения. Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский уточнил, что в текущем году завершается масштабная модернизация кадровой службы. В ближайшее время в Рязани будет открыт молодежный кадровый центр, способствующий выстраиванию карьерной траектории жителей региона еще до окончания вуза или колледжа:

«Его специалисты будут работать по совершенно новым методикам на современном оборудовании с использованием искусственного интеллекта. Опыт Рязанской области будет тиражироваться на всю страну. Уже в январе мы ожидаем в регионе представителей порядка 25 субъектов, которые приедут, чтобы ознакомиться с проектом».

В ходе публичных слушаний говорили и об эффективности мер поддержки промышленности, продолжении программы долговременного ухода, развитии спортивных федераций, а также введении в школах новых предметов и учебников. Все озвученные вопросы и предложения будут учтены парламентариями при принятии бюджета области на ближайшие три года.