По данным МЧС Рязанской области, за минувшую неделю огнём были уничтожены и повреждены восемь строений, а также две единицы техники. Всего в регионе ликвидировали 14 пожаров.

В результате происшествий один человек погиб, ещё пятеро, в том числе дети, получили травмы.

16 ноября в Ряжске загорелась квартира в многоквартирном доме. Пострадали женщина 1989 года рождения и мальчик 2013 года рождения, обоих госпитализировали.

17 ноября в Рязани, на улице Чапаева, при пожаре в жилом доме пострадал юноша 2007 года рождения. Его доставили в больницу. Из здания эвакуировали 15 человек.

18 ноября в Сараях при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина 1938 года рождения. Ещё двух человек спасли из огня.

19 ноября в Рязани, на улице Дачной, на пожаре пострадал ребёнок 2026 года рождения. Малыша госпитализировали, а огнеборцы эвакуировали 10 человек и спасли двоих.

22 ноября в Рязани, на улице Есенина, из огня спасли женщину 1964 года рождения. Она также была госпитализирована.

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