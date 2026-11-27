С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 40 человек и организаций, проводивших земляные работы без необходимого разрешения. Общая сумма назначенных штрафов достигла 606 тысяч рублей, сообщили в городской администрации.

Разрешение требуется для проведения таких работ на территориях общего пользования.

В соответствии с областным законом «Об административных правонарушениях» размер штрафа составляет:

• для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;

• для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей;

• для юридических лиц — от 150 до 250 тысяч рублей.