В компании «Рязаньгоргаз» состоялось образовательное мероприятие для учащихся МБОУ «Школа № 19(25)». Школьники узнали, как природный газ попадает в дома, познакомились с правилами безопасного использования газа в быту и побывали на рабочих местах газовиков.

В игровой викторине ребята узнали, где добывают природный газ и зачем в него добавляют пахучее вещество. Юных гостей познакомили с правилами газовой безопасности и закрепили полученные знания с помощью игры и мультфильма. Дети также научились основам оказания первой помощи. Завершилась встреча экскурсией в аварийно-диспетчерскую службу, специалисты которой круглосуточно отвечают за безопасность газового хозяйства.

«Такие мероприятия показывают ребятам, что профессия газовика — современная и востребованная работа. В рамках системной работы по профориентации молодежи газовики проводят экскурсии на производство, сотрудничают с профильными учебными заведениями региона, предлагают студентам практику и трудоустройство», — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Денис Фатьков.