В Рязанской области утром 29 ноября отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС в 7:09. Угроза сохранялась более шести часов: ранее её объявили в 0:45.
Ранее в регионе ночью 28 ноября уже вводили режим беспилотной опасности. Тогда первое предупреждение прозвучало в 23:37 27 ноября, а отбой дали в 7:30 28 ноября. В течение ночи сигнал несколько раз продлевали.
Жителям рекомендовали не выходить на открытые участки и держаться подальше от окон. При обнаружении беспилотника или его частей следует сообщить по номеру 112.
В Рязанской области 29 ноября отменили беспилотную опасность
В Рязанской области утром 29 ноября отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС в 7:09. Угроза сохранялась более шести часов: ранее её объявили в 0:45.
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