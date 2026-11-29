В Рязанской области утром 29 ноября отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС в 7:09. Угроза сохранялась более шести часов: ранее её объявили в 0:45.



Ранее в регионе ночью 28 ноября уже вводили режим беспилотной опасности. Тогда первое предупреждение прозвучало в 23:37 27 ноября, а отбой дали в 7:30 28 ноября. В течение ночи сигнал несколько раз продлевали.



Жителям рекомендовали не выходить на открытые участки и держаться подальше от окон. При обнаружении беспилотника или его частей следует сообщить по номеру 112.