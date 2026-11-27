Губернатор Павел Малков сообщил об этом в ходе прямой линии с жителями региона, трансляция которой состоялась в эфире телеканалов ТКР и ОТР, радиостанции ТКР-ФМ, а также в группе «Рязанская область» в социальных сетях.

Глава региона уделил внимание благоустройству территорий, этой темы касался ряд обращений рязанцев. Он отметил, что многое делается по областной программе поддержки местных инициатив, которая работает с 2017 года. «Программа поддержки местных инициатив — это одно из самых успешных направлений по благоустройству и развитию территорий. Важно, что люди сами предлагают проекты и принимают решение об их реализации. Программу развиваем и наращиваем, — сказал Павел Малков. — За все время реализовано около 1700 проектов, из них более тысячи с 2022 года. В этом году — около 250 проектов и большая часть из них уже завершена. Программу сохраняем: на следующий год заложено бюджете примерно 477 миллионов рублей. Плюсом в течение года часто принимаем решения об увеличении финансирования».

Кроме того, регион активно участвует в федеральном проекте формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор назвал одним из передовиков по благоустройству территорий Михайловский округ, где есть свой пешеходный маршрут, концепция комплексного благоустройства, которая системно реализуется из года в год, а также есть планы на несколько лет вперед. Глава региона отметил, что надо постараться дойти до каждого уголка в округе и поручил главе муниципалитета вместе с жителями подготовить предложения по благоустройству поселка Октябрьского. Просьба об этом прозвучала в ходе прямой линии от гражданина. Павел Малков также поддержал инициативу жителей Рязани о создании спортивной площадки для игровых видов спорта в Гвардейском сквере, благоустройство которого активно ведется два последних года. Он поручил администрации города вместе с инициативными жителями посмотреть, что предлагается, и как это можно реализовать.

Губернатор подчеркнул, что работа по масштабному благоустройству Рязани будет продолжена. Скоро откроется еще один участок Лыбедского бульвара от стадиона «Рязань-Арена» до улицы Чапаева. Будут зеленые насаждения, детская и спортивная площадки, зона для выгула собак, небольшой водоем. Кроме того, в следующем году по федеральной программе формирования комфортной городской среды планируется благоустроить в Рязани пять общественных пространств, которые выбрали сами жители на онлайн-голосовании. В том числе, будет сделана территория у Лысой горы в Солотче, на улице Новоселов, участок вдоль Павловки на Михайловском шоссе, продолжатся работы в Лесопарке.

Также предусмотрено дальнейшее масштабное озеленение населенных пунктов. «Очередная акция прошла в октябре, всего за месяц в регионе было высажено более 31 тыс. деревьев и кустарников — вдвое больше, чем во время предыдущей. Видим, что постепенно это движение набирает обороты. Становится правильным около своего дома, места работы посадить красивое растение и вместе поучаствовать в том, чтобы наша область становилась лучше. Сам всегда участвую в этой акции, приятно наблюдать, как посаженные несколько лет назад деревья растут», — сказал Павел Малков.

Губернатор также обратил внимание на сохранение благоустроенных объектов в достойном виде и борьбу с вандализмом, количество случаев которого в области снизилось. Он подчеркнул, что для контроля за общественными пространствами и поиска нарушителей применяется система «Безопасный город», к которой за несколько лет подключено больше 3300 камер. Она доказала свою эффективность, только в этом году с ее помощью раскрыто порядка 150 преступлений, задержано семь человек из федерального розыска. Систему продолжат развивать, в частности, прорабатывается вопрос оборудования камерами остановок общественного транспорта.

Запись трансляции прямой линии губернатора Павла Малкова доступна здесь.