С начала 2026 года в службу занятости обратились 455 человек, уволенных по сокращению. При поддержке специалистов работу нашли 182 человека, что вдвое больше, чем за предыдущий год

Среди профессий, которые выбирают жители региона — медицинская сестра, водитель, бухгалтер, инженер, повар, электрогазосварщик, электромонтер, дизайнер компьютерной графики и социальный работник.

Тем, кто хочет сменить профессию или получить новые навыки, доступно профессиональное переобучение. В 2026 году к нему приступил 21 человек из числа сокращенных, за прошлый год этой возможностью воспользовались 16 человек.

«Потеря работы из-за сокращения — непростая ситуация, но она может стать началом нового профессионального этапа. Специалисты Кадрового центра помогают гражданам сориентироваться на рынке труда, найти подходящие вакансии и при необходимости рассмотреть возможность переобучения. С начала 2026 года нам удалось содействовать в трудоустройстве 182 жителям региона», — отметила директор Кадрового центра Рязанской области Елена Кадырова.

Служба занятости продолжает помогать гражданам, столкнувшимся с сокращением — от подбора вакансий до профессионального обучения и смены карьерного направления. Получить консультацию по вопросам профориентации, обучения и трудоустройства можно в Кадровом центре Рязанской области.