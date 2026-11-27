Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе прямой линии, которая прошла 26 ноября. Он прокомментировал вопросы жителей региона о дальнейшем развитии филиала Национального центра «Россия» и большого маршрута «Рязань пешеходная».

Новость по теме Павел Малков и Жанна Алексеева посетили филиал НЦ «Россия» в Рязани

Филиал Национального центра «Россия» в Рязанской области построен по поручению. Он стал четвертым в стране и первым в ЦФО. Здание филиала расположено недалеко от Рязанского кремля и Рязанской ВДНХ. Это одно из крупнейших региональных инновационных пространств в сети Национального центра «Россия». В филиале открыта основная экспозиция «Душа Рязани — сердце России» (6+), которая рассказывает об истории региона, знаменитых земляках и достижениях региона в разных отраслях.

«Более 55 тысяч человек посетили филиал НЦ „Россия“ в Рязанской области менее чем за два месяца, — отметил Павел Малков. — Такого объекта нам действительно не хватало. Это и конференц-холл, и выставочная территория, и киноконцертный зал. На самом деле точка притяжения для всего региона». По словам губернатора, около здания продолжится благоустройство: появятся скейт-парк, памп-трек, спортивная и детская площадки, места для проведения разных мероприятий.

Филиал уже стал одной из главных точек маршрута «Рязань пешеходная», создание которого инициировано губернатором Павлом Малковым. Проект охватывает ключевые достопримечательности областного центра, одна из них — Рязанский кремль. Павел Малков подчеркнул, что его объекты реставрируют при поддержке Министерства культуры РФ. Уже восстановили старейший в Спасо-Преображенском монастыре Богоявленский храм. В Успенском соборе практически завершена реставрация стен, восстанавливают настенные росписи, деревянный иконостас, в том числе утраченные иконы. Ведется подготовка к запуску системы отопления, рассчитанной на исторические здания.

Готов проект на благоустройство участка от памятника Есенину до Глебовской башни. Благодаря поддержке депутата Госдумы РФ Андрея Макарова, регион получил финансирование на реализацию этого проекта в будущем году. В планах привести в порядок памятник и сквер за ним, фонтан. Практически готов проект по строительству набережной от кремля, вдоль Трубежа и потом по Оке до Орехового озера.

Продолжаются работы на улице Павлова, а также на участке Лыбедского бульвара от стадиона «Рязань-Арена» до улицы Чапаева. Эти общественные пространства также входят в пешеходный маршрут. В планах связать бульвар с ЦПКиО, который тоже ждут масштабные изменения.

Запись трансляции прямой линии губернатора Павла Малкова доступна здесь.