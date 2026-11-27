Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе прямой линии, которая прошла 26 ноября. Он прокомментировал вопросы жителей региона о дальнейшем развитии филиала Национального центра «Россия» и большого маршрута «Рязань пешеходная».
«Более 55 тысяч человек посетили филиал НЦ „Россия“ в Рязанской области менее чем за два месяца, — отметил Павел Малков. — Такого объекта нам действительно не хватало. Это и конференц-холл, и выставочная территория, и киноконцертный зал. На самом деле точка притяжения для всего региона». По словам губернатора, около здания продолжится благоустройство: появятся скейт-парк, памп-трек, спортивная и детская площадки, места для проведения разных мероприятий.
Готов проект на благоустройство участка от памятника Есенину до Глебовской башни. Благодаря поддержке депутата Госдумы РФ Андрея Макарова, регион получил финансирование на реализацию этого проекта в будущем году. В планах привести в порядок памятник и сквер за ним, фонтан. Практически готов проект по строительству набережной от кремля, вдоль Трубежа и потом по Оке до Орехового озера.
Продолжаются работы на улице Павлова, а также на участке Лыбедского бульвара от стадиона «Рязань-Арена» до улицы Чапаева. Эти общественные пространства также входят в пешеходный маршрут. В планах связать бульвар с ЦПКиО, который тоже ждут масштабные изменения.
Запись трансляции прямой линии губернатора Павла Малкова доступна здесь.