26 ноября «Ростелеком» и Рязанский колледж электроники запустили образовательную программу для будущих работников телекоммуникационной отрасли. В учебном заведении открылся класс, полностью оборудованный провайдером. Первыми учащимися стали студенты второго курса специальности «Сетевое и системное администрирование». Они смогут освоить дополнительную профессию — мастера по обслуживанию абонентов.

Обучение будет проходить очно и в онлайн-формате. Программа рассчитана на четыре месяца. По ее завершении студенты сдадут экзамен и получат возможность стать сотрудниками «Ростелекома».

Сергей Пулинец, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Новый класс в Рязанском колледже электроники открыт в рамках проекта нашей компании „Базовая станция“. Цель этой образовательной программы — сократить разрыв между тем, чему учат в ссузах, и тем, что нужно работодателям из телеком-сферы. Мы подготовили преподавателей и оснастили класс не макетами, а настоящим оборудованием: аппаратами для сварки оптики, коммутаторами и роутерами, с которыми работают наши мастера. Так студенты смогут получить практические навыки еще во время учебы и уверенно стартовать в профессии. Надеемся, что эта программа станет удачным вложением в будущих специалистов и коллег».

Проект «Базовая станция» охватил уже 20 регионов России. В торжественном открытии класса в Рязани приняли участие представители «Ростелекома», регионального министерства цифрового развития и информационных технологий, регионального министерства образования, преподаватели колледжа и студенты первого потока.

Максим Соников, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области:

«Сегодня мы увидели сразу два примера того, как может и должна выглядеть подготовка кадров для отрасли связи. Первый — практический подход: студенты не только получат теоретические знания, но и отработают ключевые навыки в условиях, максимально близких к реальным. Второй — партнерство бизнеса и образования: бизнес не только формирует спрос на кадры, но и вкладывается в их обучение. Это отличный подход, и его нужно распространять!».

Рязанский колледж электроники — это первое в регионе среднее специальное учебное заведение, где «Ростелеком» запустил проект «Базовая станция». Студенты научатся работать с современным оборудованием, монтировать линии связи и настраивать цифровые сервисы. После прохождения курса они смогут трудоустроиться мастером по обслуживанию абонентов, инсталлятором или специалистом технической поддержки.

Александр Клочков, директор ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»:

«Наш колледж всегда откликается на те предложения о сотрудничестве, которые полезны и студентам, и работодателям. Этот проект — как раз такой случай. Вместе с „Ростелекомом“ мы создали все условия для подготовки специалистов. Уверены, что класс будет работать с максимальной отдачей!».

Узнать подробнее о других социально значимых проектах «Ростелекома» можно на сайте компании.

ПАО «Ростелеком»

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