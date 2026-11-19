«Газпром межрегионгаз Рязань» анонсирует старт с 1 декабря новогодней акции «Добросовестный абонент».

В конкурсе участвуют добросовестные потребители-физические лица, зарегистрированные в электронном «Личном кабинете», которые своевременно оплачивают счета за газ и, у которых на конец 2026 года не будет задолженности.

Рандомным способом будет выбрано 30 победителей, они получат приз в размере 1 тыс. рублей для оплаты газа, сумма будет зачислена на лицевой счет абонента. Итоги акции подведут перед самым новым годом, 28 декабря 2026 года.

«Уже третий год подряд перед Новым годом мы запускаем акцию „Добросовестный абонент“. Проведение конкурса — один из способов сказать нашим ответственным потребителя спасибо за их сознательный подход в оплате ресурса», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»

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