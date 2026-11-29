В Рязани могут потратить 1,8 миллионов рублей на уборку незаконных свалок. Закупку объявил департамент благоустройства городской администрации. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 7 декабря.

Ликвидировать до конца декабря хотят около 1044 кубометров отходов. Помимо очистки территории подрядчик должен вывезти мусор и разместить в законных местах.

Финансировать ликвидацию свалок будут из бюджета Рязани. Компанию, которая займется очисткой городских территорий, определят по результатам электронного конкурса.