Рязанская область вошла в тройку лидеров национального рейтинга кластерного развития. Об этом в своих социальных сетях сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Итоги рейтинга подвели на Российском промышленном форуме, который прошел в Уфе. При оценке учитывались масштаб кластеров, объем государственной поддержки, инвестиционная привлекательность, уровень инфраструктуры и открытость информации.

Отдельное внимание уделялось промышленной кооперации: числу предприятий в кластерах, импортозамещающим проектам, объемам финансирования, экспортной деятельности и программам технологического развития. Дополнительные баллы начислялись за работу с кадрами, взаимодействие с образовательными организациями, результаты интеллектуальной деятельности и поддержку робототехники.

На сегодняшний день рязанские предприятия входят в 23 кластера, 16 из которых включены в реестр Минпромторга. Кластеры способствуют привлечению инвестиций, развитию кооперации и решению задач импортозамещения, а высокое место в рейтинге отражает как уже достигнутые результаты, так и дальнейшие перспективы.